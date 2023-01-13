На Боровском кладбище несколько человек два дня ловили черненького котенка

Фото: Светлана Васечкина

Жительница Тюмени Светлана Васечкина взяла домой котенка, которого нашла на Боровском кладбище. Как сообщает интернет-портал «Мегатюмень», пока не понятно, откуда там взялся пушистый комочек, но известно, что малыш жил на кладбище не один месяц.

По словам тюменки, котенок пока в стрессе. И как он выжил в такие лютые морозы – большая загадка.

- Даже не могу найти слова, как выразить свою радость и счастье за него. Но главный вопрос, кто его туда отправил и за что? – вопрошает горожанка.

Светлана рассказывает, что котенка ловили на кладбище несколько человек два дня.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в Тюмени пожилая женщина вытащила черного котенка из пакета и выбросила его на ступеньки зоомагазина.