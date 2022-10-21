В Тюмени пожилая женщина вытащила черного котенка из пакета и выбросила его на ступеньки зоомагазина

Черняый оказался очень игривым котенком. Фото: предоставлено КП

Очередной случай бессердечного отношения к животным произошел несколько часов назад в тюменском зооцентре «Сытая морда». Камеры видеонаблюдения запечатлели, как пенсионерка заходит в магазин для животных и вытаскивает чернявого котенка из такого же черного пакета, а потом разворачивается и благополучно уходит. Малыша заметили покупатели, которые зашли после дамы, и отдали его в руки продавцов.

– Мальчишка очень игривый, прям о-о-очень! – говорят сотрудники магазина о котенке. – Старых владельцев искать бессмысленно, как вы понимаете, поэтому ищем малышу любящую семью.

Буквально через полтора часа «чернявенького» забрала одна из посетительниц магазина, тюменка Ксения Прокопьева. По словам девушки, теперь котенок будет расти «вместе с новой сестренкой, двухлетней Мией». Как назовут малыша, пока не понятно. Новая хозяйка пообещала, что как только найденышу выберут кличку, обязательно об этом расскажут.

Тем временем в соцсетях разгорелись споры по поводу поступка пенсионерки. Некоторые пользователи не стеснялись в выражениях и на чем свет поносили великовозрастную даму. Другие, наоборот, защищали женщину, предположив, что пенсионерке просто не на что было прокормить «ребенка».

«Она пенсионерка, и, думаю, лишняя трата на корм ей была не по карману», – предполагают тюменцы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что тюменка бросила таксу-инвалида в клинике и уехала.