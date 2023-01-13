Бесстрашный волк, нарисованный тюменской студенткой, попадет на обертку лимитированного шоколада для военных

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Участница общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, 17-летняя Лиза Морозова предложила эскиз, который позже отобрали для печати на обертках лимитированной коллекции шоколада для военных. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, студентка Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства изобразила бесстрашного и свободного волка.

По словам девушки, сейчас необходимо поддерживать бойцов в такое непростое время. Им всегда нужно помнить о доме, даже если они далеко от него.

– Мы готовы их поддержать и будем вместе до конца, – сообщила Лиза Морозова.

Девушка создает и оформляет сайты, поэтому рисование для нее – часть будущей профессии, а не только хобби.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области бойцам доставили аптечки, глушители, оптику и планшеты.