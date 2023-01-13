В Тюменской области бойцам доставили аптечки, глушители, оптику и планшеты Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Дополнительную экипировку, купленную за счет денег, которые жители Тюменской области собрали в рамках акции «100 миллионов для Победы», доставили в тюменское подразделение. Как сообщили в информационном центре правительства региона, для бойцов доставили глушители, оптику, планшеты, медицинские аптечки и многое другое.

По словам общественного спецпредставителя губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции, в пункте временной дислокации все это установят на оружие, чтобы бойцы более качественно выполняли свою работу.

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Жители Тюмени уже собрали более 40 миллионов рублей. Участие приняли свыше 3,4 тысячи человек и 280 компаний. Сбор средств продолжается. Инструкция по переводу здесь.