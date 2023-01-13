В Тюмени суд оштрафовал на 30 тысяч девушку, публично выступавшую с плакатом «Нет в***е»

В Тюмени суд оштрафовал на 30 тысяч девушку, публично выступавшую с плакатом «Нет *****» Фото: Татьяна Коркина

Штраф в размере 30 тысячи рублей заработала 25-летняя жительница Тюмени Мария С., которая признана виновной в дискредитации вооруженных сил РФ. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, 24 ноября 2022 года девушка публично показывала плакат с надписью «Нет *****» (на этот раз, не «вобле») на Центральной площади.

На заседание обвиняемая не явилась, хотя ее известили о необходимости посетить судебное заседание.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что тюменку Алису К. оштрафовали за надпись «Нет в***е». 24 сентября 2022 года девушка, находясь на площади Единства и Согласия в Тюмени написала на асфальте мелом синего цвета слова «НЕТ В***Е. Позже она сказала, что имела в виду «нет вобле».