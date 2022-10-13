Суд прекратил дело о «дискредитации» армии против тюменки, сказавшей, что «нет в***е» означало «нет вобле». Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени Центральный районный суд прекратил производство по административному делу в отношении женщины, которую подозревали в действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России. Ранее на площади Единства и Согласия она написала на асфальте синим мелом слова «НЕТ В***Е».

Дело в том, что как раз в тот день (24 сентября 2022 года), когда тюменка решила поупражняться в написании слов на дороге, в областной столице проходила акция. Женщину задержали, но на суде она заявила, что ничего не знала об акции и не принимала в ней участие.

– В судебном заседании Алиса вину не признала и отметила, что действительно написала мелом на асфальте «НЕТ В***Е», но имела в виду «НЕТ ВОБЛЕ». Она пояснила, что не любит эту рыбу, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В итоге суд посчитал доводы горожанки приемлемыми и что представленные доказательства не содержат достаточных и достоверных данных, которые бы свидетельствовали о том, что та пыталась дискредитировать Вооруженные силы Российской Федерации. Мелок ей вернули.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени оштрафовали 47-летнего Алексея П. Мужчину уличили в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды.