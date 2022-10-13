Жителя Тюмени оштрафовали из-за комментария к видео с Симоньян. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени оштрафовали 47летнего Алексея П. Мужчину уличили в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды.

Дело в том, что житель областной столицы в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал комментарий к видеоролику с названием «Симоньян призвала судить журналистов, которые показывают дворцы и виллы коррупционеров по 275 статье УК РФ «Государственная измена»».

– Была проведена лингвистическая экспертиза. Согласно ее выводам, в тексте есть негативная оценка лица по принадлежности к местности и рождению, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

На суде тюменец вину признал и раскаялся в содеянном. В итоге суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей в доход государства. Постановление суда не вступило в законную силу.