В Тюменской области ревнивец воткнул нож в горло сожительнице во время алковечеринки в общаге Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области предъявлено обвинение 48–летнему мужчине, который подозревается в покушении на убийство.

Как сообщили в СК РФ по Тюменской области, вечером 8 января 2023 года во время распития спиртных напитков в комнате общежития в Голышманово из-за ревности поругались двое сожителей. Обвиняемый решил убить 33-летнюю женщину, схватил нож и пырнул им в шею девушки. Однако убить он сожительницу не смог, так как потерпевшая выбежала из комнаты и обратилась за помощью к соседям. Позже медики оказали ей своевременную медицинскую помощь.

Сейчас мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следствия о том, чтобы фигуранта посадили под стражу. С мужчиной проведены необходимые следственные действия, обстоятельства выясняются.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что тоболяк пырнул в шею ножом мужчину, который не давал ему покинуть пьянку.