В Тюменской области на три года посадили мужика, из ревности пырнувшего ножом сожительницу Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюменской области вынесен приговор 50-летнему жителю села Исетское, которого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с использованием предмета в качестве оружия.

По данным пресс-службы Объединенной судебной системы Тюменской области, в ночь с 10 на 11 сентября 2022 мужчина со своей подругой и ее бывшим сожителем пили алкоголь у него дома, а потом легли спать. Ночью он проснулся и увидел, что подруга спит с сожителем. Из ревности он схватил кухонный нож и пырнул им в грудь своей даме. После этого мужчина позвонил в полицию и рассказал им, что ножом ее ударил бывший сожитель. Приехавшим полицейским мужчина сознался, что сделал это сам.

Мужчина извинился перед девушкой и купил ей новый телефон. Несмотря на то, что суд учел эти обстоятельства смягчающими, обвиняемому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу прямо в зале суда. На обжалование приговора у сторон есть 15 суток.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени мужчина из ревности пырнул ножом сожительницу.