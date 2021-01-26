В Тюмени мужчина из ревности пырнул ножом сожительницу. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции поступила информация из больницы. Медики сообщили, что к ним доставлена пациентка с ножевым ранением.

В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 38-летнего безработного местного жителя. Установлено, что в день происшествия в ходе распития алкогольных напитков произошёл семейный скандал между сожителями на почве ревности.

– В разгар застолья мужчина начал себя вести агрессивно и спровоцировал конфликт. Злоумышленник, не справившись с ревностью, схватил кухонный нож и ударил им сожительницу в грудь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.