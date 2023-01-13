В Тюмени буйный мужчина из ревности пересчитал зубы возлюбленной Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено против 42-летнего жителя Тюмени. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило сообщение из больницы о том, что к ним поступила 34-летняя женщина с переломом челюсти. Оказалось, что потерпевшую избил её сожитель.

По словам гражданина, в день происшествия они с подругой выпивали дома алкогольные напитки. Во время застолья женщина призналась возлюбленному, что за ней ухаживает другой мужчина. Из ревности пара поругалась, во время которого злоумышленник стал избивать возлюбленную.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде, ему грозит до трех лет колонии.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», тюменец сломал челюсть отказавшей в знакомстве девушке на улице Рижской. Ранее мужчина уже был судим.