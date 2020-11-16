Тюменец сломал челюсть отказавшей в знакомстве девушке на улице Рижской. Фото - pixabay.com.

В тюменскую полицию поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что стал свидетелем избиения девушки. Выехавшие на место преступления стражи порядка по горячим следам задержали ранее судимого 22-летнего местного жителя и доставили в отдел.

В ходе проверки правоохранители установили, что потерпевшая незнакома с подозреваемым. В день происшествия молодой человек, находясь на улице Рижской, обратил внимание на девушку и решил с ней познакомиться.

– Получив отказ, злоумышленник не справился с эмоциями и спровоцировал конфликт. Он ударил 24-летнюю горожанку кулаком по лицу, сломав челюсть, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Станция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.