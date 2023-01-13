В Тюмени возле недавно открывшейся школы в ЖК «Ново-Патрушево» дежурит наряд ДПС Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени у новой школы № 56 в ЖК «Ново-Патрушево», которую торжественно открыли 10 января 2023 года, с утра дежурит наряд ДПС. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, это связано с предупреждением нарушений ПДД при подвозе и высадке школьников. Также сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность детей при переходе проезжей части на пути к школе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в ЖК «Ново-Патрушево» открыли школу № 56 общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. В церемонии открытия принял участие губернатор Александр Моор.