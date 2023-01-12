В ГИБДД предупредили о сложных метеоусловиях на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе очень плохая видимость, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Периодами идет снег хлопьями, дует сильный ветер, в связи с чем на трассе очень мало транспорта.

Плохая видимость и на других федеральных автодорогах региона. В ГИБДД рекомендуют минимизировать поездки по федеральной трассе, пока погода не улучшится. А тем, кто все-таки едет по дороге, нужно сбавить скорость, выбрать правильный скоростной режим с учетом видимости и дорожных условий. Новичкам и пенсионерам лучше отложить поездку до улучшения метеоусловий.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в регион наконец-то пришло потепление.