В Тюмени 12 января 2023 ожидается снег и потепление Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 12 января 2023, ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег, ночью в крайних юго-западных районах преимущественно без осадков, ветер западный 6-11 м/с, ночью порывы до 14 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -15…-20 C, при прояснении до -25 C, днем -12…-17 C.

Погода в Тюмени в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 12 января – Анисьин день, в честь святой Анисии, жившей в Греции в III-IV веках в Греции. На Руси ее называли Желудочницей, так как в этот день крестьяне варили требуху, в т.ч. и желудки.

На Анисью усиливался мороз, поэтому в народе говорили: «Не проси у Анисьи тепла», «К Анисье холода пришли». Считалось, что Аниья помогает при болезнях желудка.