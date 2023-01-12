В Тюменской области мужик вырубил кучу деревьев, которые с душой сажали соседи

Фото: скриншот с видео

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела, которое возбудили против 54-летнего мужчины в связи с незаконной вырубкой деревьев. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, житель дачного товарищества с августа по октябрь 2021 года вырубал кустарники и деревья, росшие на территории общего пользования вдоль проезжей части.

Во время следствия установили свидетелей, которые засняли на фото и видео незаконную вырубку насаждений. По словам соседей, кустарники и деревья они высаживали много лет назад, чтобы облагородить территорию. Однако на их просьбы прекратить вырубку мужчина не реагировал.

Потерпевшим по уголовному делу признан департамент городского хозяйства Тюмени. Ущерб составил более трёх миллионов рублей. Как рассказал следователям сам порубщик, деревья и кусты мешали ему проезжать по дороге на автомобиле. Оказалось, что порубочного билета у него не было, а вырубку он производил самовольно.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в «Тюменской слободе» незаконно вырубили сосны.