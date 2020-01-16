2020-01-16T15:16:05+03:00
Общество

В Тюменской Слободе незаконно вырубили сосны

Готовится заявление в полицию
Вадим Бегун
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В Тюменской слободе незаконно вырубили сосны.В Тюменской слободе незаконно вырубили сосны.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени незаконно вырубили более десятка сосен. Экологи уже подсчитывают ущерб, нанесенный природе.

– Специалисты зафиксировали факт вырубки 16 сосен высотой от одного до полутора метров на территории района Тюменская Слобода у остановки «Улица Заполярная». Нарушители не получили порубочный билет для произведения таких видов работ, поэтому в данный момент готовятся документы для заявления в полицию, – рассказали в Комитете по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города Тюмени.

В ведомстве добавили, что сотрудники управления по экологии рассчитывают причиненный городу ущерб. Отметим, что стоимость каждого снесенного дерева оценивается в пятикратном размере. Такие штрафные санкции применяются к лицам, осуществившим незаконную вырубку.

КСТАТИ

Свидетели вырубки деревьев могут уточнить, получен ли исполнителем работ порубочный билет, в управлении по экологии по телефонам: 44-42-89 и 29-77-64.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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