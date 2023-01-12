Житель Екатеринбурга вез в Тюмень кокаин и гашиш, чтобы сделать закладку Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Десять лет лишения свободы грозит ранее не судимому 32-летнему жителю Екатеринбурга, который подозревается в незаконной покупке, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков, психотропных веществ и их аналогов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, мужчину на его BMW остановили сотрудники Госавтоинспекции на 316-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. Во время задержания екатеринбуржец проявил беспокойство и нервозность, в связи с чем автоинспекторы решили его досмотреть. В присутствии понятых они нашли в сумке на заднем сиденье и изъяли более 14 граммов кокаина, более 49 граммов гашиша и более 51 грамма мефедрона. По словам мужчин, наркотики он должен был привезти в Тюмень, чтобы сделать закладку.

Сейчас мужчину заключили под стражу, где он будет находиться до суда.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», 19-летний юноша попался с наркотиками полиции, и теперь его ждет до 20 лет тюрьмы.