В Тюмени 19-летний юноша попался с наркотиками полиции, и теперь его ждет до 20 лет тюрьмы Фото: Татьяна Коркина

Аж 20 лет колонии может получить 19-летний житель Тюмени, который подозревается сразу в двух преступлениях: покушении на преступление, умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, подозрительного молодого человека задержали сотрудники отдельного батальона ППС во время патрулирования территории СНТ «Солнышко». Полицейские решили досмотреть молодого человека, однако во время беседы юноша признался, что расфасовал наркотики на разовые дозы в тайниках.

Во время досмотра полицейские изъяли 20 свертков с запрещенкой. Экспертиза подтвердила, что изъятое именно наркотик массой более двух граммов. По словам подозреваемого, он решил устроиться закладчиком наркотиков. В его обязанности входил сбор закладок с наркотиками и оборудование тайников.

Сейчас молодого человека задержали, он находится под стражей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», на тюменской трассе задержали водителя с крупной партией наркотиков.