«За доставку обещали 300 тысяч». На тюменской трассе задержали водителя с крупной партией наркотиков

На тюменской трассе задержали водителя с крупной партией наркотиков. Фото - УМВД по Тюменской области.

Сотрудники полка ДПС на 40-м километре автодороги Тюмень – Омск остановили автомобиль «Тойота-Камри». В ходе проверки документов водитель заметно нервничал, тогда полицейские решили досмотреть машину. Как оказалось, не зря.

Автоинспекторы обнаружили в авто два свертка с марихуаной и гашишем общей массой около двух килограммов: один под передним пассажирским сиденьем, второй – в багажнике в пластиковом ведре.

– 24-летний житель Новосибирской области направлялся на автомобиле отца из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Подозреваемый признал свою вину и рассказал следователю, что это не первая его попытка перевозки наркотиков. С продавцом в Санкт-Петербурге гражданин общался через мессенджеры. За доставку ему обещали 300 тысяч рублей, оплатили затраты на бензин, еду и проживание, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В переписке мужчину предупреждали об уголовной ответственности за перевозку и распространение наркотиков. Их он должен был оставить в условленном месте на территории Новосибирской области.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следственным отделом возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – 20 лет лишения свободы.