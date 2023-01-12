Как будут ходить автобусы на Крещение в Тюмени в 2023 году

Как будут ходить автобусы на Крезение в Тюмени в 2023 году Фото: Татьяна Коркина

До полуночи 19 января 2023 года будут ходить автобусы №№ 2, 14, 30, 37, 47, 54 и 64 в связи с празднованием Крещения Господня в Тюмени. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», от остановки «Тюменский индустриальный университет» в направлении микрорайонов последнее оправление будет в 23.30 для маршрутов №№ 2, 14, 30, 37, 54. От остановки «Ул. Высотная» (в город) последний рейс будет в 23.20 часов для маршрутов №№ 47, 64.

Подробности о работе автобусов можно узнать по номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что где искупаться в Крещение Господне в 2023 году.