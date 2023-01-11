У тюменца, севшего во второй раз за руль пьяным, отобрали автомобиль и отдали его государству Фото: Татьяна Коркина

Обязательные работы сроком на 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 2 года, получил 42-летний житель Тюмени. Мужчина признан виновным в управлении автомобилем в пьяном виде, ранее он уже был подвергнут административному наказанию за пьяную езду.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в июне 2022 года мужчину привлекли к ответственности за пьяную езду, однако он выводов не сделал. В ноябре 2022 года обвиняемый снова сел за руль своего автомобиля пьяным. К счастью, его преступные действия пресекли работники дорожно-патрульной службы.

С учетом позиции государственного обвинителя мужчина получил вышеуказанное наказание, а также лишился автомобиля «Тойота Карина». Машину конфисковали и обратили в собственность государства. Приговор пока в законную силу не вступил.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», житель Тюмени отправился в колонию строгого режима за повторную пьяную езду. Ранее он уже был судим.