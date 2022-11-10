Тюменец отправится в колонию строгого режима за повторную пьяную езду Фото: Татьяна Коркина

37-летний житель Тюмени 14 месяцев проведет в колонии строгого режима за езду в пьяном виде в селе Нижняя Тавда. Кроме того, ему еще три года нельзя будет садиться за руль.

В 2019 году мужчину уже судили за управление транспортом в нетрезвом виде и лишили прав, но в феврале 2022 года он решил снова сесть за руль после «приема на грудь». На одной из улиц села Нижняя Тавда его остановили сотрудники полиции и почувствовали исходивший от него перегар.

Нижнетавдинский суд признал мужчину лицом, виновным в управлении транспортным средством, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления. Теперь тюменец проведет 1 год 2 месяца в исправительной колонии строгого режима. Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года. Максимальное наказание по этой статье – до трех лет реального лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала, что на трассе Богандинский – Червишево – Чаплык из-за пьяного водителя пострадали пять человек, в том числе четырёхлетний ребенок.