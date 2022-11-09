Пять человек пострадали в ДТП на дороге Богандинский - Червишево - Чаплык из-за пьяного водителя Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Пять человек, включая четырехлетнего ребенка, пострадали в ДТП на 28-м километре автодороги Богандинский – Червишево – Чаплык.

Водитель одной из легковушек был пьян Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области, на этом месте столкнулись легковушки ВАЗ 2105 и ВАЗ 2110.

Автомобиль улетел в кювет Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

«Пятерка», за рулем которой сидел пьяный 24-летний водитель, выехала на встречку и столкнулась с «десяткой». Показания алкотестера составили 1,04 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Учитывая, что это не первая его пьяная поездка, молодого человека ждет уголовка за пьяное вождение.

- 24-летний водитель ВАЗ2107 не имеет права управления транспортом. В 2017, 2019 и 2020-м году он задерживался за управление транспортом в состоянии опьянения. Суд приговорил его к 260 часам обязательных работ и 2-м годам лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, - сообщили в Госавтоинспекции.

Автомобиль улетел в кювет Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются.

ДТП в Тюмени 9 ноября 2022 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что на трассе в Тюмени произошло массовое ДТП из-за отвалившегося колеса у рейсового автобуса.