На трассе в Тюмени произошло массовое ДТП из-за отвалившегося колеса у рейсового автобуса Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени на 4-м километре автодороги Ялуторовск – Ярково произошло ДТП с участием автобуса, мусоровоза и двух легковушек. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в связи с этим проезд по трассе частично ограничен, сотрудники ГИБДД осуществляют движение в реверсивном режиме.

По предварительным данным, у рейсового автобуса отвалилось колесо и покатилось по дороге. Оно повредило автомобиль «Грейт Волл», водитель которого затормозил. Водитель «Киа», который ехал за «Грейт Воллом», тоже затормозил, а вот мусоровоз «КамАЗ» не смог остановиться и въехал в «Киа».

Пострадавших в аварии, к счастью, нет.