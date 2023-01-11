В Тюмени создателя сериала «Взрослые дети» Андрея Басова отправили в СИЗО на 15 лет за педофилию

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Пятнадцать лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года – таково наказание для экс-руководителя детской студии, который признан виновным в насильственных действиях сексуального характера.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, такое наказание ему назначили по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

Кроме того, суд назначил осужденному лечиться у врача-психиатра по месту отбывания наказания. В пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда суд взыскал с осужденного 1 850 000 рублей.

Напомним, создатель сериала «Взрослые дети» Андрей Басов провел в СИЗО больше года.