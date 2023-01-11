В Тобольске в новогоднюю ночь 18-летний парень до смерти искромсал ножом посетителя кафе

В Тобольске в новогоднюю ночь 18-летний парень искромсал ножом посетителя кафе Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске расследуется уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, в новогоднюю ночь, 1 января 2023 года, около 5 часов утра произошел конфликт между двумя компаниями, отмечавшими Новый год в кафе. Малозначительный повод перешел в драку, и во время потасовки один из подвыпивших молодых людей пырнул ножом в живот и в лицо 28-летнего оппонента. Несмотря на усилия врачей, парень скончался в больнице Тобольска.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили комплекс экспертиз и допросили свидетелей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тобольске мужчина получил смертельное ранение ножом в шею от 53-летней сожительницы.