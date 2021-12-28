В Тобольске мужчина получил смертельное ранение ножом в шею от 53-летней сожительницы. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней жительницы Тобольска. Женщину обвиняют в убийстве.

Трагедия произошла 25 декабря 2021 года в квартире дома в 15 микрорайоне города. Во время пьяной ссоры со своим 40-летним сожителем обвиняемая схватила нож и ударила им в шею. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

– В ходе допроса тоболячка рассказала следователю об обстоятельствах совершенного ею преступления, – отметили в пресс-службе СК региона.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее "КП - Тюмень" писала, что в Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Тобольска. Парня обвиняют в убийстве своей сожительницы. Трагедия произошла ночью в общежитии в 4-м микрорайоне города.

Молодые люди поссорились, после того как девушка заявила, что собирает вещи и уходит от него. Пьяный тоболяк отпускать ее не собирался и после услышанного два раза вонзил нож в спину уходящей возлюбленной. От полученных ранений та скончалась на месте.