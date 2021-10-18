В Тобольске парень зарезал 18-летнюю девушку, узнав, что она его бросает. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Тобольска. Парня обвиняют в убийстве своей сожительницы. Трагедия произошла ночью в общежитии в 4-м микрорайоне города.

Молодые люди поссорились, после того как девушка заявила, что собирает вещи и уходит от него. Пьяный тоболяк отпускать ее не собирался и после услышанного два раза вонзил нож в спину уходящей возлюбленной. От полученных ранений та скончалась на месте.

– В настоящее время по ходатайству следователя СКР горожанин заключен под стражу. По уголовному делу допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, медико-криминалистическая. С места преступления изъято орудие убийства, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.