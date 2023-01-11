В Тюмени на Володарского выращивал в своей квартире марихуану и изготавливал из нее наркотики. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотиков, психотропных веществ или их аналогов возбуждено против 42-летнего жителя Тюмени. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, мужчину задержали после получения оперативной информации о преступлении.

Во время обыска в квартире подозреваемого на улице Володарского полицейские нашли весы и оборудование для выращивания растений с ультрафиолетовыми лампами. Мужчина не смог рассказать, зачем ему такие принадлежности. А ещё полицейские нашли комнатные растения в горшках, которые очень похожи на наркотики растительного происхождения и свертки из фольги с порошкообразным веществом.

Экспертиза подтвердила, что мужчина выращивал марихуану, а изъятые свертки – уже готовый наркотик весом около 11 граммов и ещё один наркотик весом 0,18 грамма. По словам подозреваемого, наркотики он хранил в квартире для личного употребления. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени 19-летний юноша попался с наркотиками полиции, и теперь его ждет до 20 лет тюрьмы.