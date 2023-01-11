Житель Тюменской области выплатит 20 тысяч рублей за напавшую на ребенка собаку Фото: Татьяна Коркина

Двадцать тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда выплатит хозяин собаки, которая покусала 14-летнего жителя Исетского района. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, иск рассмотрел Исетский районный суд по иску прокурора Исетского района.

Установлено, что 21 ноября 2022 года в селе Исетское мальчик возвращался домой из школы. В этот момент на него накинулась лайка, повалила на землю, кусала за лицо и руки. Оказалось, что псина сорвалась с цепи, выбежала со двора и напала на подростка. В результате парень получил рану лица, предплечий, ссадины правой кисти, что повело за собой легкий вред здоровью. Помимо боли, пострадавший получил эмоциональное потрясение.

Ответчик не отрицал своей вины и признал иск в полном объеме. По результатам рассмотрения дела суд утвердил мировое соглашение, по которому ответчик выплатит указанную сумму с рассрочкой на 5 месяцев.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени владелец собаки выплатит денежную компенсацию в пользу покусанного ею мальчика. Мать ребенка добилась выплаты через суд.