В Тюмени владелец собаки выплатит денежную компенсацию в пользу покусанного ею мальчика

В Тюмени владелец собаки, покусавшей 9-летнего мальчика, выплатит моральную компенсацию

В Тюмени суд взыскал с владельца кусачей собаки 180 тысяч рублей в пользу травмированного ребенка.

Инцидент произошел в мае 2022 года на улице Светлой в СНГ «Звенящие кедры Тюмени». На 9-летнего мальчика набросилась и покусала большая собака, принадлежащая одному из жителей садового товарищества.

Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение, где ему сделали две операции под общим наркозом. После этого мать ребенка обратилась в суд с требованием о выплате моральной компенсации.

Калининский районный суд Тюмени требования прокурора удовлетворил и взыскал в пользу ребенка 180 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменская управляющая компания заплатит 700 тысяч рублей девочке, которая поскользнулась на ступеньках и сломала два позвонка. Прокурорской проверкой установлено, что ООО «Управляющая компания «Партнеры на Щербакова» не обеспечило надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома в Тюмени, вследствие чего девочка и упала.