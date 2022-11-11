В Тюмени управляющая компания заплатит 700 тысяч девочке, которая поскользнулась на ступеньках Фото: Татьяна Коркина

Тюменская управляющая компания «Партнеры на Щербакова» обязана выплатить крупную сумму отцу несовершеннолетней девочки, которая упала на скользких ступеньках подъезда. В результате падения девочка сломала два позвонка.

Инцидент произошел 11 января 2022 года. После падения 13-летнюю девочку на скорой доставили в больницу. Узнав о сложной травме, отец девочки отправился в прокуратуру Калининского округа Тюмени с просьбой взыскать с управляющей компании компенсацию морального вреда.

Прокурорской проверкой установлено, что ООО «Управляющая компания «Партнеры на Щербакова» не обеспечила надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома в Тюмени, вследствие чего девочка и упала.

Эксперт счел вред, причиненный здоровью ребенка, тяжким. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу ребенка 700 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

Согласно статье 161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что после недавнего обильного снегопада тюменцы активно жаловались на работу управляющих компаний в администрацию города.