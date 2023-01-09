В Тобольске бывший директор компании «Велес» присвоил себе два миллиона казенных денег Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора компании «Велес», который подозревается в присвоении средств в особо крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения. Об этом сегодня, 9 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Известно, что проверку по обращению конкурсного управляющего компании провела Тобольская межрайонная прокуратура.

Установлено, что директор, занимая с декабря 2020 года по июнь 2022-го должность главбуха, а потом и директора в управляющей компании «Велес», похитил деньги компании на сумму более 2 млн рублей. Межрайонная прокуратура направила материалы прокурорской проверки в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Расследование уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюменском районе директор компании оставила трех работников без зарплаты. Расследование уголовного дела завершено.