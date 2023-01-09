В Тюменском районе директор компании оставила трех работников без зарплаты Фото: Татьяна Коркина

В Тюменском районе завершено расследование уголовного дела, которое возбудили против 37-летнего директора одной из тюменских фирм. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, мужчина обвиняется в полной невыплате зарплаты сотрудникам более двух месяцев.

Следствие выяснило, что обвиняемая, являясь директором фирмы по производству мебели, из собственных интересов и желая показать видимость благополучной обстановки, больше двух месяцев не платила зарплату и отпускные трем работникам. Таким образом, задолженность перед ними составила около 130 тысяч рублей. Во время расследования по ходатайству следователя СКР суд арестовал автомобиль Mercedes-Benz обвиняемой.

Сейчас следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в Тюмени руководитель фирмы полгода не платил зарплату сотрудникам и угодил под уголовку. К слову, задолженность перед людьми он почти полностью погасил.