Тюменцам рассказали, что делать при резком подъеме артериального давления Фото: Татьяна Коркина

Внезапный скачок артериального давления - опасное состояние. Человеку внезапно становится плохо, а если такое происходит в первый раз, то многие не знают, что предпринять. Если давление поднимается до 160 и выше мм рт.ст, такое состояние называется гипертоническим кризом. Сопровождается оно резким ухудшением самочувствия и часто приводящее к осложнениям.

- Среди симптомов гипертонического криза - головня боль, чаще в затылочной области, мельканием "мушек" перед глазами, тошнота, одышка, слабость, постоянные ноющие боли и дискомфорт в области сердца. А вот для сниженного артериального давления характерны слабость, сонливость, частое зевание, - говорит врач-кардиолог Тюменского кардиологического научного центра Анастасия Такканд.

При появлении подобных симптомов нужно измерить давление и убедиться, что оно действительно повышено. Для человека, у которого давление в норме 110/70, криз может наступить и при 140/100. А некоторые гипертоники со стажем повышение давления до 200/150 переносят легче.

- Попробуйте снизить давление до приемлемых для вас показателей лекарствами, которые вам назначил врач. Соблюдайте постельный режим около 2 часов. Найдите место, чтобы прилечь, откройте окно, ослабьте обтягивающую одежду. Если в течение этого времени давление не снизилось - вызывайте скорую. Также скорую нужно вызвать, если у вас впервые в жизни поднялось давление с описанными выше симптомами, а если повышение давления сопровождается нехарактерными симптомами - не ждите двух часов, вызывайте скорую сразу, - советует доктор.