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НовостиЗдоровье7 января 2023 4:01

Тюменцам рассказали, что делать при резком подъеме артериального давления

Такое состояние называется гипертоническим кризом
Виктория Терина
Тюменцам рассказали, что делать при резком подъеме артериального давления

Тюменцам рассказали, что делать при резком подъеме артериального давления

Фото: Татьяна Коркина

Внезапный скачок артериального давления - опасное состояние. Человеку внезапно становится плохо, а если такое происходит в первый раз, то многие не знают, что предпринять. Если давление поднимается до 160 и выше мм рт.ст, такое состояние называется гипертоническим кризом. Сопровождается оно резким ухудшением самочувствия и часто приводящее к осложнениям.

- Среди симптомов гипертонического криза - головня боль, чаще в затылочной области, мельканием "мушек" перед глазами, тошнота, одышка, слабость, постоянные ноющие боли и дискомфорт в области сердца. А вот для сниженного артериального давления характерны слабость, сонливость, частое зевание, - говорит врач-кардиолог Тюменского кардиологического научного центра Анастасия Такканд.

При появлении подобных симптомов нужно измерить давление и убедиться, что оно действительно повышено. Для человека, у которого давление в норме 110/70, криз может наступить и при 140/100. А некоторые гипертоники со стажем повышение давления до 200/150 переносят легче.

- Попробуйте снизить давление до приемлемых для вас показателей лекарствами, которые вам назначил врач. Соблюдайте постельный режим около 2 часов. Найдите место, чтобы прилечь, откройте окно, ослабьте обтягивающую одежду. Если в течение этого времени давление не снизилось - вызывайте скорую. Также скорую нужно вызвать, если у вас впервые в жизни поднялось давление с описанными выше симптомами, а если повышение давления сопровождается нехарактерными симптомами - не ждите двух часов, вызывайте скорую сразу, - советует доктор.