В Заводоуковске семейная пара отметила 50-летний юбилей и получила деньги от региона Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Заводоуковске семейная пара отметила 50-летний юбилей и получила единовременную денежную выплату, Благодарственное письмо и памятную медаль от губернатора Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе инфоцентра правительства Тюменской области.

Павел Анатольевич и Антонина Ивановна Барановы отметили 50-летний свадебный юбилей. Власти региона пожелали супругам крепкого здоровья и семейного счастья. А еще супруги получили деньги, в рамках постановления о выделении средств супружеским парам к юбилейным датам, начиная с 50 лет совместной жизни. Этот документ глава региона Александр Моор подписал в марте 2022 года.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Тюмени ветерану Великой Отечественной войны Александру Андреевичу Олькову исполнилось100 лет.