Тюменский ветеран ВОВ празднует 100-летний юбилей

Александр Ольков, в1943 и в 2022 гг. Фото: сайт /pamyat-naroda.ru/.

В Тюмени 100 лет исполнилось Александру Андреевичу Олькову, ветерану Великой Отечественной войны.

Александр Ольков ушел на фронт в 1942 году из деревни Боково Викуловского района. Был рядовым в 573 легком артиллерийском полку. Дошел до Балтийского моря.

Домой вернулся в декабре 1946-го: после победы вместе с полком остался восстанавливать разрушенную Прибалтику.

Александр Ольков награжден Орденом Отечественной войны второй степени и двумя медалями "За Отвагу".

Выписка из приказа о награждении медалью «За отвагу»:

- Разведчика управления II-го дивизиона красноармейца Олькова Александра Андреевича — за то, что во время наступательных операций в районе Ст.Русса в период с 18 — 20.08.43 г. исполнял обязанности посыльного штаба дивизиона, невзирая на исключительно сильный артиллерийский и минометный обстрел противника, в любое время суток своевременно доставлял боевую документацию. 18 августа, не зная точно расположения командного пункта полка, умело ориентируясь в лесу, под арт. и мин. обстрелом вовремя доставил боевое донесение штаба дивизиона.

Наградной лист. Фото: сайт /pamyat-naroda.ru/.

У Александра Андреевича вместе с женой Анисьей Ивановной — четверо детей, 11 внуков и 7 правнуков.

- Ваш личный неоценимый вклад в приближение Победы, защиту гуманных ценностей, справедливости и спасение мира от нацизма навсегда останется в истории. Начав трудиться еще в семилетнем возрасте, Вы всю жизнь работали на совесть, достойно выполняя свои обязанности и подавая пример товарищам, - написал ветерану Александр Моор в Поздравительной телеграмме.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, как в тюменский двор, где живет ветеран Шариф Сабиров, приехали с военными песнями.