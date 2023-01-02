В Тюменской области из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение. По сообщению синоптиков, в регионе возможен сильный снег, юго-восточный ветер 6-11 м/с, а местами с порывами до 16 метров в секунду, метель, а на дорогах снежные заносы. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

Кстати, 3 января неблагоприятные погодные явления продолжатся. По сообщению ведомства, ночью на территории региона возможны метели и ветер до 15 м/с. Такая же погода ожидается сегодня в Свердловской, Челябинской, Курганской областях. Во время таких опасных погодных явлениях лучше находиться дома и держаться подальше от неустойчивых конструкций.

Напомним, мы писали ранее о том, что ближе к вечеру в Тюменской области ожидается повышение температуры воздуха до -4..-9, местами до -14 градусов.