Жителей Тюмени 2 января 2023 года ожидает потепление Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области сегодня, 2 января 2023 года, ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет небольшой снег. По всему региону изморозь, ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -23...-28 градусов, при прояснении похолодает до -32. Днём ожидается снег, а ветер усилится до 11 м/с, местами возможны порывы до 16 м/с и метель. Ближе к вечеру ожидается потепление до -4..-9, местами до -14 градусов.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

На Руси эта дата считалась «яблочным днем»: полагалось очищать яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым. Считалось, что погода в этот день предсказывает погоду августа - месяца, когда созревают яблоки. По народным приметам, человек, родившийся в этот день, будет всю жизнь привязан к дому и семье. Впрочем, пообщаться с родственниками считается хорошим делом для всех.