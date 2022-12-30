В Абатском районе Тюменской области появился новый ФАП

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В деревне Банниково Абатского района появился новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Сейчас в населенном пункте проживают 449 человек, в том числе 101 ребенок. Для оказания им плановой, неотложной и экстренной помощи в новом ФАПе созданы все условия и имеется современное оборудование, а медперсонал прошел дополнительное обучение.

Отметим, что здание прежнего ФАПа было приспособленным, ранее в нем находился детский сад.

Напоминаем, что несколько дней назад еще один ФАП открыли в селе Ершово Ишимского района. Там проживают 394 человека, из которых 86 - дети.