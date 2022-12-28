В Ишимском районе открыли новый модульный ФАП

В селе Ершово открыли новый ФАП. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В селе Ершово Ишимского района построили новый ФАП. Место выбрали жители. Рядом школа, клуб и храм. В селе проживают 394 человека, из которых 86 детей.

Обслуживать население будет акушерка Лариса Часова.

– Работаю здесь уже 15 лет, пришла сразу после окончания медучилища. Старый ФАП находится в деревянном здании с печным отоплением, а сейчас здание подключено к необходимым коммуникациям, а также обеспечено горячей водой за счет электронагревателя. Новый ФАП – это подарок всем жителям села, – рассказывает она.

В ФАПе есть смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, место для ожидания приема пациентами. Здание оснащено всем необходимым для оказания плановой, неотложной и экстренной помощи. Здесь же аптека.

В структуре областной больницы № 4 (г. Ишим) 169 ФАПов, из них модульных – 78. Только за 2 последних года открыто 10 новых зданий.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области построили школу на 20 учеников.