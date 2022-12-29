В онлайн-этап конкурса «Лига Лекторов» прошли 800 участников из 77 регионов страны

Фото предоставлено организаторами

Российское общество «Знание» подвело итоги регионального этапа – самого масштабного в истории конкурса «Лига Лекторов» публичного чтения лекций. Участники впервые очно выступали перед членами Экспертных советов в регионе, где они проживают. В итоге к следующему онлайн-этапу допущено 800 конкурсантов из более чем 9 000, подавших заявки на конкурс. Они должны будут подготовить новые лекции, которые оценят в режиме онлайн и профессионалы, и все желающие уже в январе 2023 года.

Итоги регионального этапа показали, что готовиться к следующей ступени конкурса предстоит участникам из 77 регионов. Самыми активными по традиции оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга, откуда в следующий этап прошло 191 и 100 человек соответственно. Также в лидерах по числу конкурсантов – Московская, Самарская, Ростовская, Саратовская, Челябинская, Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край, республики Татарстан и Башкортостан.

Самым старшим по возрасту из участников, прошедших в онлайн-этап, стал инженер, а ныне педагог дополнительного образования в московской школе №830 Леонид Крейндлин: ему удалось набрать максимальное количество баллов на самой сложной, многочисленной московской площадке всего регионального этапа. Особенно приятно приветствовать в онлайн-этапе и заслуженного деятеля искусств Украины, профессора, заведующую кафедрой теории и истории музыки ЛГАКИ им. Матусовского Евгению Михалеву, которая в будущем году готовится отметить свой 80-й юбилей. Самым младшим участникам, которые также завоевали место в следующем этапе соревнования лекторов, всего по 19 лет: это Влад Гордеенко, студент НГТУ из Новосибирска, и Александр Банков, студент университета ИТМО из Санкт-Петербурга.

За прошедший региональный этап члены Экспертного совета, объединяющего более 300 представителей партнеров Общества «Знания», посмотрели и оценили в общей сложности более 400 часов просветительских лекций. В числе прошедших в следующий этап авторы таких лекций, как «Мусор – основа экономики будущего», «История о том, как камень хотел стать объектом авторского права», «Сталинский ампир: почему он притягивает внимание?», «Какие ресурсы нужны родителям?», «Магия рук в ораторском искусстве», «Брошка Эльвиры Набиуллиной или стоит ли бояться инфляции?», «Вклад России в укрепление миропорядка: история проблемы».

Фото предоставлено организаторами

К предстоящему этапу участникам предстоит подготовить новые лекции. А сейчас у них есть время проанализировать свои выступления и понять, чем, по их мнению, они заслужили хорошие баллы в предыдущем этапе состязания.

– Пожалуй, самое главное, почему мне удалось хорошо выступить, это то, что я «горела» своей темой. Всей душой считаю это очень важным – донести ее до как можно большего количества людей. Также мне очень помогло то, что я тренер по эффективной презентации. Я понимаю, как создать презентацию, которая затронет сердца слушателей, - рассказала старший преподаватель Российского государственного университета правосудия Анна Щербак из Москвы.

Ее лекция была посвящена теме, как нельзя лучше подходящей проекту – «Голос педагога как инструмент взаимодействия с аудиторией».

Доцент кафедры биологии и химии Ульяновского государственного педагогического университета Даниил Фролов погрузил слушателей в мир ароматов и рассказал, как работает наше обоняние.

– Мне очень интересен этот проект Общества «Знание». Он заставляет меня как педагога найти такие подходы к раскрытию темы, которые позволят постичь основы биохимии даже самому неподготовленному зрителю. Я постарался адаптировать сложные материалы учебников и научных монографий под восприятие любого человека – от школьника до пенсионера. По моему мнению, в этом и состоит задача просветительской деятельности педагога – донести до самых широких масс достаточно узкоспециальные знания, которые, на самом деле, нужны каждому, - пояснил он.

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой в Крымском федеральном университете Максим Кривенцов свою предыдущую лекцию посвятил апоптозу – программе самоуничтожения клеток организма. И уже знает, на какую тему будет говорить во время онлайн-трансляции.

– «Лига Лекторов» дает уникальный шанс взглянуть со стороны на тебя, как лектора, понять свои сильные и слабые стороны, ощутить дух соперничества и почувствовать поддержку со стороны коллег. Лично для меня одним из немаловажных факторов успеха стала простота и доступность изложения материала, что является не такой и простой задачей, особенно в области медицины, - рассказывает он. - Впереди предстоит онлайн-этап, который несет в себе самую главную для меня сложность – отсутствие перед тобой глаз заинтересованных людей, живой аудитории. Это вызов, к которому я пока готовлюсь морально. Представляя медицинское направление и будучи патологоанатомом, скорее всего, буду рассказывать про ключевые особенности и некоторые малоизвестные факты, касающиеся опухолевых заболеваний человека. Это, несомненно, является одной из наиболее актуальных проблем современной медицины и биологии.

Фото предоставлено организаторами

Следующий онлайн-этап конкурса стартует в январе 2023 года. В этом случае участникам достаточно подключиться дистанционно, что можно сделать из дома или той локации, откуда они собираются вести свою трансляцию. Об интерьерах и условиях в помещении им обязательно стоит подумать, ведь транслироваться лекция будет в прямом эфире на всю страну, а их выступлениям профессионалы и зрители дадут оценку.

Весной 2023 года во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, а затем — финал третьего сезона проекта. По результатам конкурса определятся 50 лучших лекторов страны, которые будут принимать участие в мероприятиях Российского общества «Знание». Все победители получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.

Ознакомиться со списком победителей регионального этапа можно по ссылке.