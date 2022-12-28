В Тюмени вручили ордена Мужества семьям троих погибших в СВО

В Тюмени вручили ордена Мужества погибшим в зоне СВО. Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

Сегодня в Тюмени ордена Мужества передали сегодня семьям трех участников СВО. За проявленные во время выполнения боевых задач отвагу и самоотверженность тюменцы удостоены высоких государственных наград посмертно.

Вручил ордена матерям героев военный комиссар Калининского и Центрального административных округов Тюмени Владимир Васильевич Ушаков.

За боевые заслуги, проявленные в ходе СВО, орденом Мужества посмертно награжден Данила Леванович Допуа, проходивший военную службу в должности старшего оператора противотанковых управляемых ракет. Погиб 25 июня 2022 года при выполнении боевой задачи в зоне СВО.

Указом президента РФ орденом Мужества посмертно награжден ефрейтор Дамир Рафаэлевич Рахимов, 2001 года рождения. Военную службу проходил в городе Наро-Фоминске Московской области. Погиб 8 июля 2022 года при выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции в Донецкой области. В сложнейших боевых условиях, действуя смело и решительно, Дамир Рахимов проявил личное мужество и героизм.

Рядовой Фарид Рашитович Утяшев проходил службу в городе Чебаркуль Челябинской области в должности старшего стрелка мотострелкового отделения. Погиб 24 сентября 2022 года при выполнении боевой задачи. Указом Президента России «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга» Фарид Утяшев награжден орденом Мужества (посмертно).

В Тюмени вручили 3 ордена Мужества. Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

Глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал, что после церемонии побеседовал со всеми родственниками, уточнил, какие есть вопросы, нуждаются ли они в помощи со стороны властей.

– Я согласен с мнением Ханисы Чавдатовны Алишиной, что нужно не только устанавливать памятные доски на школах, где учились герои, но и создавать небольшие музеи памяти, уголки славы и проводить в них уроки мужества. Папа Данилы Допуа выразил готовность участвовать в таких уроках и рассказывать о подвигах наших земляков. Мы обязаны хранить память о героических сынах Тюмени, воспитывать на их примере подрастающее поколение, – написал Руслан Кухарук в своем-телеграм-канале.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с семьями мобилизованных.