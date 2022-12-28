Губернатор Тюменской области встретился с семьями мобилизованных

Александр Моор встретился с семьями мобилизованных тюменцев. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени Александр Моор встретился с семьями мобилизованных в социальной гостиной регионального центра «Семья».

– У наших воинов-сибиряков очень надежный тыл. Убедился в этом на встрече с женами и детьми мобилизованных земляков. За чашкой чая в социальной гостиной поговорили о том, как семьи живут сейчас, в чем нуждаются, какая помощь им необходима. Разговор получился очень душевным, – написал губернатор в своём телеграм-канале.

Жёны бойцов, участвующих в СВО, спрашивали о том, продолжат ли действовать меры поддержки.

– Меры поддержки будут сохранены. Сейчас важно, чтобы о мерах, предпринятых на региональном и федеральном уровнях, все узнали и могли ими воспользоваться. Если говорить о перспективах, мне думается, что надо работать адресно. Для меня принципиально важно, чтобы потом, когда наступит мир, ваши мужья вернутся, я им честно мог в глаза посмотреть, – пообещал губернатор Тюменской области.

В Тюменской области семьи мобилизованных могут получить и материальную, и психологическую помощь. На данный момент в регионе работают 79 социальных гостиных.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, о том, кого в первую очередь призывают в ряд подразделений, участвующих в СВО.