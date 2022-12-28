В тюменском селе открыли smart-амбулаторию

В тюменском селе открыли современную лабораторию.
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
В селе Байкалово Тобольского района открыли новую smart-амбулаторию, которая будет обслуживать взрослое и детское население (общей численностью 3 775 человек).
В амбулатории есть аптечный пункт, кабинеты раннего выявления заболеваний, функциональной диагностики, приема терапевта, педиатра и акушера, палата дневного стационара, а также процедурный, прививочный и физиокабинет.
Технологии также позволяют проводить телемедицинские консультации, выполнять электронную выписку льготных рецептов и записывать на прием к врачам поликлиники различного профиля.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в селе Ершово Ишимского района построили новый ФАП. Место выбрали жители.
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