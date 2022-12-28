Участникам СВО дадут отсрочку по договорам аренды в Тобольске

Фото: личная страничка Максима Афанасьева.

В Тобольске на заседании городской думы VII созыва депутаты единогласно проголосовали за предоставление отсрочки уплаты арендной платы и возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.

– Срок отсрочки уплаты арендной платы рассчитывается как срок мобилизации, увеличенный на 30 дней. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, – рассказал мэр Тобольска Максим Афанасьев.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что аэропорт Тобольска может сыграть большую роль в развитии туризма в Тюменской области.