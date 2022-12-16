Аэропорт Тобольска может стать сыграть большую роль в развитии туризма в Тюменской области

В Тюменскую область планируют завлечь столичных туристов. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

По мнению губернатора Тюменской области аэропорт Тобольска открывает новые перспективы для развития туризма в регионе. Сейчас аэропорт «Ремезов» напрямую связывает древнюю столицу Сибири с Москвой, Санкт-Петербургом и еще семью крупными городами России.

- Мы понимаем, что основными туристами являются жители центральных регионов России и нашей столицы. Поэтому уже много лет сотрудничаем с комитетом по туризму правительства Москвы, создавая интересные туристические продукты и для москвичей, в том числе для детей и молодежи. Показываем исторические памятники Тюмени и Тобольска. Делаем акцент на развитии древней столицы Сибири, тем более, что за последние годы Тобольск серьезно преобразился, там создана необходимая туристическая инфраструктура, - сказал Александр Моор на подписании трехстороннего соглашение между Тюменской областью, Москвой и компанией СИБУР.

В 2022 году туристический поток из Москвы вновь приближается к допандемийному уровню. В ближайшие годы количество туристов из Москвы должно только возрастать.

- Тюменская область — важный партнер Москвы во многих сферах, включая туризм. Увеличению взаимного турпотока будет способствовать сегодняшнее соглашение, - сказал 16 декабря мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала что, в Тюменскую область планируют завлечь столичных туристов.