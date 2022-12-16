В Тюменскую область планируют завлечь столичных туристов

В Тюменской области планируют удивить туристов из Москвы.

В Тюменскую область приедут туристы из столицы. Таким видит будущее тюменского туризма Александр Моор.

«Продолжаем развивать сферу туризма. Подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы и компанией «Сибур». Вместе продолжим работать в направлении детского, молодежного и семейного туризма, будем создавать новые маршруты и туристические продукты, обмениваться информацией о деловых мероприятиях и устраивать совместные культурные», – написал губернатор Тюменской области в своем телеграм-канале.

По мнению Александра Моора Тюменской области есть что предложить столичным туристам. Это термальные источники, сибирская кухня и многое другое.

«От Москвы до Тюмени или Тобольска не больше 2,5 часа на самолёте. Мы близко. Уверен, что в скором времени турпоток из столичного региона увеличится кратно», – написал губернатор.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Тобольске в рамках развития туристического потенциала построят 4-звездочный отель. Кроме того, туристический кластер будут развивать вокруг центра зимних видов сорта «Жемчужина Сибири».