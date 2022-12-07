В Тобольске построят 4-звездочный отель

В Тобольске построят современный отель. Фото: Андрей Новиков

Александр Моор сегодня, 7 декабря, находится в Москве с рабочим визитом. Уже есть первые итоги поездки: по словам тюменского губернатора, в Тобольске построят отель высокого уровня, а центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» обрастет туристическим кластером.

– В Москве в координационном центре правительства РФ в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко подписали соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ». Будем вместе строить отель 4* в Тобольске и туристический кластер вокруг областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», – написал Александр Моор в своём телеграм-канале.

В новой гостинице Тобольска будет не менее 120 номеров, а рядом расположится термальный комплекс.

В «Жемчужине Сибири» корпорация «Туризм.РФ» проведёт мастер-планирование территории с детализацией туристических объектов. Будет понятно, сколько гостиниц необходимо построить, на сколько номеров, какая для этого нужна инфраструктура.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала, что в послании к депутатам областной думы Александр Моор призвал развивать туризм местного масштаба. Через несколько дней после этого глава Уватского района рассказал, что туристов будут заманивать охотой и рыбалкой.